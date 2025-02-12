تطوير طريق الفيصل بتبوك

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تطوير طريق الملك فيصل «الدائري» بطول 2.8 كيلومتر كمرحلة أولى؛ ليصبح مكونًا من أربع حارات مرورية، مع تنفيذ خمسة مناطق دوران جديدة، وتم الانتهاء من أعمال السفلتة، كما تعمل على تهيئة الطرق المحورية الرابطة بين الأحياء والمخططات الخدمية بمسافة 9.000 متر طولي، من أعمال سفلتة وغيرها، بالإضافة إلى تهيئة الطرق والشوارع في مخططات المنح والأحياء السكنية بمسافة 15.090 مترًا طوليًا، وتشمل أحياء عدة مثل الصفا، الشفا، النخيل، غرناطة، والقدس والتعاون.
وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية الأمانة لتعزيز التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
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