السعودية | معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفقد فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية ويستقبل المراجعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – عبدالله المشيطي

تفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية.

وخلال الزيارة استقبل معاليه عدداً من المراجعين، واستمع لمتلطباتهم واقتراحاتهم، وذلك في مبنى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية.

ونوَّه معاليه بما تلقاه الرئاسة العامة من دعم واهتمام من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

كما وجه معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يجده فرع الرئاسة العامة في المنطقة من رعاية وتوجيه دائم من سموه.

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