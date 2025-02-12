السعودية | وفد من شركة إيرباص يزور المقر الرئيس لطيران ناس في الرياض.. و100 طائرة يُنتظر تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت زيارة وفد تنفيذي من شركة إيرباص للمقر الرئيس لطيران ناس في الرياض، عن 100 طائرة ينتظر تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة، مع نمو متوقع في حجم الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة حتى نهاية العام 2030، وذلك ضمن طلبيات طيران ناس لشراء 280 طائرة بقيمة تجاوزت 161 مليار ريال سعودي، التي تعد إحدى أكبر طلبيات الشراء في المنطقة، وأصبح بموجبها طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي وأكبر مالك لطلبيات طائرات الممر الواحد بالشرق الأوسط.

وتزامنت زيارة وفد إيرباص مع استلام طيران ناس لطائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، هي الأولى في العام 2025، ليرتفع حجم أسطول الناقل الوطني الاقتصادي من هذا النوع إلى 54 طائرة، بما ينسجم مع خطة الشركة الإستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وتجوّل وفد إيرباص في مقر طيران ناس في الرياض أمس الأربعاء، واستعرض الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في صناعة الطيران، والتقى كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران ناس لمناقشة آفاق التعاون، وتعزيز علاقتهما الإستراتيجية.

وثمّن الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة طيران ناس بندر المهنا زيارة الوفد رفيع المستوى من شركة إيرباص، الأمر الذي يعكس مكانة طيران ناس كناقل سعودي رائد على مستوى العالم، ويؤكد أهمية الشراكة طويلة الأمد التي عززت من إسهام طيران ناس في تحقيق الأهداف الوطنية في صناعة الطيران.

وأشار إلى أن علاقة طيران ناس وإيرباص بدأت منذ التأسيس وتطورت في عام 2016 بعد توقيع اتفاقية شراء 120 طائرة، إلى أن انتقلت الشراكة إلى مستوى جديد في العام الماضي 2024 بتوقيع طلبية شراء 160 طائرة إيرباص من طرازي A320 وA330 عريضة البدن.

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