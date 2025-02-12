السعودية | برئاسة المملكة.. اختتام أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برئاسة المملكة العربية السعودية، اختتمت اليوم أعمال اللجنة التوجيهية للاجتماع التاسع لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “غلوب إي” (GlobE Network)، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة 12 – 13 شعبان 1446هـ، الموافق 11 -12 فبراير 2025م، بحضور رئيس الشبكة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وبمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة التوجيهية ممثلي جهات مكافحة الفساد من مختلف دول العالم.

ويعد هذا الاجتماع محطة بارزة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، حيث ناقش المشاركون تأسيس منصة آمنة لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بالإضافة إلى تطوير اتفاقية إطارية ومبادئ استرشادية لتبادل المعلومات في جرائم الفساد العابرة للحدود، كما استعرض الاجتماع خطة العمل السنوية لعام 2025، والتحضيرات اللازمة للاجتماع العام للشبكة المزمع عقده في باكو بأذربيجان خلال شهر مايو 2025، إلى جانب مناقشة معايير عضوية الشبكة واختيار أعضاء اللجنة التوجيهية فيها، وإنشاء المكاتب الإقليمية للشبكة بهدف توسيع نطاق عمل الشبكة وتعزيز فعاليتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتقديم الدعم الفني والعملي وتبادل المعلومات للتحقيقات في قضايا الفساد، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لرفع القدرات المؤسسية لأجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

يُذكر أن شبكة “غلوب إي” العالمية لمكافحة الفساد أُنشئت بمبادرة من المملكة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهي شبكة دولية تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، مما يسهم في تعزيز الجهود الدولية للحد من الفساد، وتحقيق العدالة، وتضم الشبكة حاليًا 229 جهازًا معنيًا بمكافحة الفساد يمثلون 124 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.

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