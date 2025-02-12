شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 14 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على بقيق

طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 14 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأربعاء/الخميس.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 14 درجة مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- الرياض 14 درجات مئوية.- جدة 18 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 3 درجات مئوية.- بريدة 13 درجة مئوية.- حائل 7 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 16 درجة مئوية.- الخرج 14 درجة مئوية.- المجمعة 12 درجة مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 14 درجة مئوية.- شرورة 18 درجة مئوية.شهدت محافظة بقيق صباح اليوم هطول أمطار خفيفة، حيث غطت سماء المحافظة منذ الصباح الباكر، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم حتى الآن.وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر، اليوم الأربعاء، إنذاراً أصفر على المنطقة الشرقية، يشمل مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة والجبيل، الاحساء وبقيق وذلك تحسباً لتغيرات جوية مُرتقبة.