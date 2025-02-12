شكرا لقرائتكم خبر اختيار وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي رئيسا للجنة الاقليمية لمنظمة الامم المتحدة للسياحة بالتزكية لمدة عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختازت اللجنة الاقليمية لمنظمة الامم المتحدة للسياحة بالتزكية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري رئيسا لها لمدة عامين.

جاء ذلك في الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاربعاء.

وأعرب الوزير المطيري في كلمته بعد تزكيته في الاجتماع عن شكره وتقديره لكافة منتسبي منظمة السياحة العالمية على الثقة الغالية باختياره لمنصب رئاسة اللجنة" للفترة المقبلة مثمنا "هذا التكليف".

وأكد التزامه ببذل أقصى الجهود وتعزيز أواصر التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بما يسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مسارات التنمية السياحية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.

واكد الوزير المطيري خلال الاجتماعات ان هذا الاختيار يدلل على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التكامل المشترك بما يحقق المصلحة العليا لأوطاننا عبر الارتقاء بقطاع السياحة وتطوير آليات التعاون الفاعلة لدعم مختلف أنماطه" كما شدد على ضرورة وضع خطط ومبادرات مبتكرة لتعزيز المنظومة السياحية وتفعيل السياحة البينية من خلال خلق فرص تعاون جديدة ومبادرات مشتركة بين الدول الأعضاء.

وأعرب الوزير المطيري عن تطلعه إلى أن تثمر الجهود المشتركة إنجازات نوعية تسهم في رفعة وازدهار أوطاننا" مؤكدا أهمية العمل بروح المسؤولية والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.