السعودية | جمعية الزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة على أموال القاصرين لتعزيز الدعم والرعاية في مؤتمر ليب 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

في إطار جهود الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر المستمرة لتعزيز الخدمات المساندة للمرضى وذويهم، وقّعت جمعية الزهايمر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة على أموال القاصرين، بهدف تنظيم وتنسيق الجهود المشتركة لضمان إدارة وتنمية أموال القاصرين وتمكينهم من حقوقهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وجرى توقيع الاتفاقية في مؤتمر ليب الدولي من كلا الجهتين، ممثلة سعادة الأستاذ/ فيصل بن فهد العثيم عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وسعادة الأستاذ/أحمد بن عبدالله الزهراني مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين حيث أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بمسؤولياتهم الاجتماعية.

وهذه الشراكة تهدف إلى حفظ أموال المرضى وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة أموال القاصرين، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي تعمل عليها الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية..

وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل لاستمارة طلب الخدمة لهذه الورش الدخول على الرابط ضمن حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer والموقع الالكتروني www.alz.org.sa ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112443092.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط