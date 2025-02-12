السعودية | النائب العام يلتقي نظيره المصري لتعزيز التعاون العدلي وتبادل الخبرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في القاهرة, بمعالي النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ومعالي وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري.

ورحب المستشار شوقي بمعالي الشيخ المعجب، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتأكيد العلاقات الوثيقة بين النيابتين، واستمرارًا للتعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مكافحة الجرائم المستجدة والعابرة للحدود.

فيما أكد المعجب عمق العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وحوكمة الإجراءات العدلية، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة من دعم القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان استقلاله.

وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي المستشار محمد شوقي ومنسوبي النيابة العامة المصرية، وللمستشار عدنان فنجري ومسؤولي وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متطلعًا إلى أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

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