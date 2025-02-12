السعودية | «مسام» يتلف 1749 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن، اليوم الخميس، عملية إتلاف جديدة شملت 1749 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في مديرية ذوباب، بباب المندب.

وشملت عملية التفجير والإتلاف التي نفذها فريق المهمات الخاصة الثاني، على 5 صواريخ كاتيوشا، و 750 فيوزا منوعا، و 109 ألغام مضادة للدبابات، و46 لغماً مضاداً للأفراد، و 17 عبوة ناسفة.

كما شملت عملية الإتلاف أيضاً 690 طلقة منوعة، و132 قذيفة.

وتمت عملية الإتلاف وفق المعايير الدولية للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، في موقع بعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية.

ويشار إلى أن عمليات التخلص من مخلفات الحرب تلقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، حيث أن هذه المخلفات تشكل تهديداً كبيراً على حياتهم، وإزالتها تُمكّنهم من التحرك بأمان في مراعيهم، ومزارعهم، وطرقاتهم.

والجدير بالذكر أن فرق مسام نفذت الأسبوع الماضي عملية إتلاف وتفجير لـ2015 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في محافظة أبين اليمنية.

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