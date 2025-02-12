شكرا لقرائتكم خبر عن ليالي الدرعية.. تجربة فريدة من الموسيقى والفنون في أجواء شتوية والان نبدء بالتفاصيل

ليالي الدرعية

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس، ليالي الدرعية، أحد أبرز برامج موسم الدرعية التي تقدم تجربةً متكاملةً وفريدةً في أجواءٍ شتويةٍ مبهجة، حيث تجتمع العروض الفنية والموسيقى الحية والفنون المختلفة، إضافة لخياراتٍ متنوعةٍ من المذاقات العالمية، في أجواءٍ تتناغم فيها روح الفخامة مع التقاليد الأصيلة.وتُتيح ليالي الدرعية للزوار الاستمتاع بمذاقاتٍ متنوعةٍ في 6 مقاهٍ محليةٍ وعالمية، و9 مطاعمَ تقدم أطباقًا من مختلف الثقافات العالمية، إضافةً إلى 13 متجرًا لعلاماتٍ تجاريةٍ شهيرة، تُمكّن الزوار من اقتناء مجموعةٍ من المعروضات الفاخرة والقطع المميزة، إضافة إلى عددٍ من العربات المخصصة للأطعمة والمشروبات الشتوية والتقليدية.وتضم ليالي الدرعية خياراتٍ متنوعة من الفنون المركّبة، مثل معبر السعف، والمراجيح، واللهوج، وعددًا من التجارب التي تجمع بين الأصالة والابتكار.كما تُتيح لزوارها حضور مجموعةٍ من الأنشطة الثقافية والتراثية التي تعكس هوية الدرعية وتاريخها العريق، إضافةً إلى مجموعةٍ من التجارب الاستثنائية والفريدة، وسط أجواءٍ شتويةٍ وسط نخيل الدرعية وتراثها الأصيل.