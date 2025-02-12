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ليب 2025.. جمعية ألزهايمر و"أموال القاصرين" يوقعان اتفاقية تعاون

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • ليب 2025.. جمعية ألزهايمر و"أموال القاصرين" يوقعان اتفاقية تعاون 1/3
  • ليب 2025.. جمعية ألزهايمر و"أموال القاصرين" يوقعان اتفاقية تعاون 2/3
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الدمام - شريف احمد - وقّعت الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على هامش مؤتمر "ليب 2025"، بهدف تنظيم وتنسيق الجهود المشتركة لضمان إدارة وتنمية أموال القاصرين، وتمكينهم من حقوقهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة فيصل بن فهد العثيم، فيما مثّل الهيئة مساعد رئيس شؤون القاصرين أحمد الزهراني، في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاون المشترك.
جمعية ألزهايمر و

حفظ أموال المرضى

وتهدف الاتفاقية إلى حفظ أموال المرضى وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارتها، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.
جمعية ألزهايمر و

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز أثرها في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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