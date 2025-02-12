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شكرا لقرائتكم خبر عن ليب 2025.. جمعية ألزهايمر و"أموال القاصرين" يوقعان اتفاقية تعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على هامش مؤتمر "ليب 2025"، بهدف تنظيم وتنسيق الجهود المشتركة لضمان إدارة وتنمية أموال القاصرين، وتمكينهم من حقوقهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة فيصل بن فهد العثيم، فيما مثّل الهيئة مساعد رئيس شؤون القاصرين أحمد الزهراني، في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاون المشترك.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز أثرها في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة فيصل بن فهد العثيم، فيما مثّل الهيئة مساعد رئيس شؤون القاصرين أحمد الزهراني، في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاون المشترك.
حفظ أموال المرضىوتهدف الاتفاقية إلى حفظ أموال المرضى وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارتها، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز أثرها في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.