شكرا لقرائتكم خبر عن ليب 2025.. جمعية ألزهايمر و"أموال القاصرين" يوقعان اتفاقية تعاون والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام