شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

التعاون العدلي

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في القاهرة, بالنائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ووزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري.ورحب المستشار شوقي بالشيخ المعجب، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتأكيد العلاقات الوثيقة بين النيابتين، واستمرارًا للتعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مكافحة الجرائم المستجدة والعابرة للحدود.فيما أكد النائب العام عمق العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وحوكمة الإجراءات العدلية، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة من دعم القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان استقلاله.وأعرب عن شكره وتقديره للمستشار محمد شوقي ومنسوبي النيابة العامة المصرية، وللمستشار عدنان فنجري ومسؤولي وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متطلعًا إلى أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة.وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.