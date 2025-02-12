شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 ملايين سند في 2024.. "نافذ" تقدم حلولًا مبتكرة للتنفيذ على السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحدثت منصة "نافذ" في وزارة العدل، نقلة نوعية في مجال تنفيذ السندات لأمر؛ حيث قدمت حلولًا مبتكرة أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية.

وتتيح منصة نافذ (nafith.sa) إمكانية إنشاء وتسجيل السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً.

وعالجت المنصة تحديات التنفيذ على السندات لأمر، من خلال التوثيق الإلكتروني لها ؛ حيث أتاحت توثيق السندات لأمر إلكترونيًا عبر المنصة؛ مما يقلل من حالات التزوير أو النزاعات حول صحة السندات، إضافة إلى الارتباط مع جهات متعددة مثل البنوك والجهات الحكومية، ليسهل التحقق من صحة السندات ويسرّع عملية التنفيذ.

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