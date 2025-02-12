- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 ملايين سند في 2024.. "نافذ" تقدم حلولًا مبتكرة للتنفيذ على السندات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحدثت منصة "نافذ" في وزارة العدل، نقلة نوعية في مجال تنفيذ السندات لأمر؛ حيث قدمت حلولًا مبتكرة أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية.
وتتيح منصة نافذ (nafith.sa) إمكانية إنشاء وتسجيل السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً.
وعالجت المنصة تحديات التنفيذ على السندات لأمر، من خلال التوثيق الإلكتروني لها ؛ حيث أتاحت توثيق السندات لأمر إلكترونيًا عبر المنصة؛ مما يقلل من حالات التزوير أو النزاعات حول صحة السندات، إضافة إلى الارتباط مع جهات متعددة مثل البنوك والجهات الحكومية، ليسهل التحقق من صحة السندات ويسرّع عملية التنفيذ.
وتتيح منصة نافذ (nafith.sa) إمكانية إنشاء وتسجيل السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً.
وعالجت المنصة تحديات التنفيذ على السندات لأمر، من خلال التوثيق الإلكتروني لها ؛ حيث أتاحت توثيق السندات لأمر إلكترونيًا عبر المنصة؛ مما يقلل من حالات التزوير أو النزاعات حول صحة السندات، إضافة إلى الارتباط مع جهات متعددة مثل البنوك والجهات الحكومية، ليسهل التحقق من صحة السندات ويسرّع عملية التنفيذ.
تقليل المدة الزمنية
وقللت المنصة المدد الزمنية لرحلة التنفيذ، عبر إتاحة رفع السندات إلكترونيًا من خلال الربط مع المحكمة الافتراضية للتنفيذ؛ مما خفف العبء على المحاكم، وأسهم في تقليص مدة التنفيذ مقارنة بالطريقة التقليدية.
كما أسهمت في تقليص الحاجة إلى التدخل البشري من محاكم التنفيذ، وعدم الحاجة للحضور إلى المحكمة أو تقديم مستندات ورقية؛ مما خفف الأعباء المالية على الأطراف المتنازعة، كما أنه نتيجة للنظام الإلكتروني الموثوق؛ يتمتع الأطراف بثقة أكبر في صحة العمليات وإجراءات التنفيذ.
وبلغ عدد السندات المسجلة في المنصة خلال عام 2024، أكثر من 5.5 ملايين سند، وعدد الشركات المسجلة أكثر من 4100، فيما بلغ عدد الأفراد المسجلين نحو 760 ألف فرد.