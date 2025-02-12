شكرا لقرائتكم خبر روح قبل لا تروح.. مغامرات وتجارب لن تنساها في العلا والدمام خلال فبراير​ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما زال شهر فبراير يحمل العديد من التجارب والمغامرات والأنشطة الشتوية المتنوعة؛ التي تناسب كافة الأذواق والأعمار، في مدن ومناطق مختلفة بالمملكة.

وحيث تشهد محافظة العلا هذه الأيام، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، فقد نجحت في استقطاب آلاف السياح والزوار للاستمتاع بالأنشطة والتجارب المختلفة، ومن أبرزها (مغامرات الرحالة ابن بطوطة) في واحة العلا والبلدة القديمة؛ حيث تقدّم هذه التجربة الاستثنائية ليستكشف الزوار المعالم الفريدة لتلك المنطقة من منظور العصور الوسطى، عندما كانت العلا سوقاً مزدهراً للتجارة ومحطة رئيسية لاستراحة الحُجاج، وتُقام الفعالية التفاعلية عبر مسار يحاكي الذي مر فيه الرحالة الشهير ابن بطوطة، ويرافق المشاركين فيه راوٍ محلي يأخذهم في جولة داخل واحات النخيل، والبيوت القديمة، ويستعرض حكايات مدهشة عن الواحات والبيوت الطينية التاريخية التي تقع وسط البلدة القديمة.

ومن مسار ابن بطوطة إلى تجربة (طريق البخور)، يستمتع زوار العلا أيضًا بتجربة تفاعلية عبر متاهة من البيوت الطينية القديمة وتجمع بين العروض المباشرة، والتقنيات الحديثة، والأنشطة العملية، كما يستكشف المشاركون في الرحلة القطع الأثرية من خلال عرض حصري يحاكي الحواس الخمس للتعرّف على الشخصيات التاريخية، وتأمّل عراقة الماضي، وخوض تجارب مميزة لاستكشاف الحدائق العطرية، والمشاركة في ابتكار خلطات خاصة للبخور، وحل الألغاز التي تعرف الزوّار لمحات عن تاريخ العلا العريق.

وخلال شهر فبراير أيضًا، ولكن في مدينة الدمام، يمكن لعشاق الألعاب التفاعلية الاستمتاع بتجربة فريدة من خلال (لعب² من معرض اللحظة)، حيث يوفّر استديو (مصنع اللحظة) للمشاركين مجموعة متكاملة من المعدات المخصّصة لأماكن اللعب؛ التي تمكّن الزوار من لعب أربع ألعاب يتفاعلون معها بحركات أجسادهم؛ لتشكّل بذلك وحدة تحكّم للألعاب التفاعليّة عن طريق تقنية التتبع المبتكرة، إضافة إلى تعاونهم مع بعضهم البعض على منصّات متعدّدة الوسائط.

إضافة إلى ذلك، تمتد العروض لتشمل تذاكر الفعاليات الكبرى، حيث يمكن للزوار حضور أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية، مثل موسم الرياض، وحفلات مدل بيست، واحتفالات يوم التأسيس، التي تقدم عروضًا مذهلة تحيي التراث السعودي بروحٍ معاصرة.

لا تفوّت الفرصة.. آخر أيام المتعة بانتظارك!

ما زال هناك أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر. استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ وسط أجواء شتوية مثالية.

لا تضيع الفرصة! عش التجربة قبل أن ينتهي الموسم، واكتشف التفاصيل عبر الرابط:

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