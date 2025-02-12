انت الان تتابع بوتين يجري أول اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2025, 2:20 مساءً

أجرى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" أكد الرئيس الروسي في حديث مع الشرع على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، كما أكد على استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها. وكان الشرع رحب في وقت سابق بالمفاوضات مع روسيا، التي كانت حليفًا بارزًا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

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