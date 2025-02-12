شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن استمرار الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لظهر الخميس ١٤ شعبان.

وأوضح الحصيني، أن ذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والصمان والكويت ومكة والمدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد و سيول خفيفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم ، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.



