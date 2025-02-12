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الحصيني: استمرار الحالة الممطرة .. صور

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن استمرار الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لظهر الخميس ١٤ شعبان.

وأوضح الحصيني، أن ذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والصمان والكويت ومكة والمدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد و سيول خفيفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم ، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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