شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس إلى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، الخرمة رنية، تربة، العاصمة المقدسة، بحرة، الجموم، خليص، الكامل؛ وذلك من يوم الخميس إلى الأحد المقبل وخلال فترات زمنية مختلفة.

وتتأثر معظم محافظات منطقة الباحة بأمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الخميس إلى الاثنين المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل، نجران، الشرقية، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف؛ هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك من يوم غدٍ الخميس حتى الاثنين المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع لاتباع تعليمات الجهات المعنية.