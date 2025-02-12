شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تستعرض مبادرة المسار الذكي لإنهاء إجراءات السفر بواسطة الذكاء الاصطناعي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت المديرية العامة للجوازات في مؤتمر ⁧‫ليب 25‬⁩ مبادرة “المسار الذكي” الذي يعمل على إنهاء إجراءات السفر عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرائد ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات :”الجوازات تشارك من خلال استعراض نموذج مصغر لمبادرة المسار الذكي ، هذه المبادرة تم تدشينها في حج العام الماضي بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك محمد في المدينة المنورة “.

وأضاف ” فكرة هذه المبادرة الاعتماد الكلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الكاميرات المتوفرة في هذا المسار ، بمجرد مرور المسافرين الذين تم تطبيق المبادرة عليهم من خلال هذا المسار تقوم هذه الكاميرات بقراءة الخصائص الحيوية لوجه المسافر وانهاء إجراءات عملية دخوله إلى المملكة دون استخدام جواز سفر ودون المرور بموظف الجوازات ودون وضع بصمة اليد كما هو في المعتاد “.