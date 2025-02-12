شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الليث ومدير التعليم يشهدان احتفالات يوم التأسيس في مدرسة سعيد بن العاص..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني وبحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية احتفالات يوم التأسيس في مدرسة سعيد بن العاص ، تحت شعار : يوم بدينا .

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي في كلمته أثناء الحفل أن بلادنا قد اجتمعت فيها الأمة وتوحدت فيها الكلمة تحت قيادة رشيدة جعلت الوطن والمواطن أمنًا وتعليمًا وصحةً وازدهارًا هو أساس تنميتها ورؤيتها .

وأشار ( الحازمي ) إلى أن أمجاد المملكة امتدت لثلاثة قرون وكان للتعليم النصيب الأوفر في التنمية ؛ فطُورت المناهج الدراسية وتطورت الأنظمة التعليمية والإلكترونية ، وفي مثل هذه المناسبة الوطنية تبتهج قلوب الطلاب والطالبات لتاريخ وطنهم ورايات أمجاده ورؤية مجده ، وتلتمع عقولهم في رحلة تعلمهم ، وتشتد سواعدهم لتبني وطنهم ومجتمعهم .

وكان الحفل قد تضمن : عرضًا مرئيًّا ، وألعابًا شعبيةً ، وقصائد شعرية وكلمات في حب الوطن ومشاهد تمثيلية ، شارك فيها الطلاب وسط أجواء فخر واعتزاز بتاريخ وطننا المجيد .