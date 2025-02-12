77 مليون ريال عوائد للتطوع

عدم المجازفة
أوضحت الدراسات العلمية المتخصصة للوزارة من خلال أركان الملتقى الزراعي بالأحساء «مزارع»، بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور، أن الحد الأدنى للأجور للأيدي العاملة في مزارع أشجار النخيل بلغت 22.7 ريالا في الساعة الواحدة، وأن أهم عناصر تكلفة إنتاج التمور التي يجب خفضها في العمالة تبلغ 55%، الخراف 19%، والفرز والتعبئة 20%، والتفريط 16%، والخفض في المواد 19%، منها 9% للقاح، والتسميد 10%.
وأكدت الدراسات ضرورة حسن اختيار الأصناف وعدم المجازفة بصنف واحد، والأصناف الاقتصادية حاليًا، هي: سكري، الخلاص، مجدول، خضري، برني العلا، عجوة، صفاوي، صقعي.
تطبيقات للاقتصاد الدائري على النخيل
جودة المنتج
وضعت أركان الملتقى، خطة تحسين تنافسية تمور المملكة في السوق العالمية، من خلال تخفيض التكاليف في اليد العاملة والمدخلات عبر تطوير الأبحاث الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج ورفع جودة المنتج، وتقنين استخدام المبيدات والحصول على الشهادات المحلية والعالمية: علامة التمور السعودية، والزراعة العضوية، وجلوبل جاب، إضافة إلى تحسين جودة المنتج وتطوير طرق بيع المنتج من خلال الإرشاد الزراعي والحقول الإرشادية وتدريب المزارعين، وحسن اختيار الأصناف وتنويعها، وكذلك الاستخدام المقنن للمبيدات وترشيد استهلاك مياه الري، وتنويع الأصناف حسب السوق من خلال انتخاب فحول جيدة وإنشاء مزارع فحول، وتأسيس جمعيات تعاونية لخدمة المزارعين.
تطبيقات للاقتصاد الدائري على النخيل
01 إنتاج الأسمدة العضوية
02 أعلاف حيوانية
03 الطاقة الحيوية
04 الصناعات الخشبية
05 إنتاج مواد بناء صديقة للبيئة
06 الصناعات الورقية
07 إنتاج الزيوت
08 الصناعات اليدوية
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