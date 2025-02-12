شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يستعرض "المساعد المعرفي" في مؤتمر ليب.. ماذا يقدم؟ والان نبدء بالتفاصيل

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التحول الرقمي بالقضاء الإداري

أعمال التقاضي الرقمية

الدمام - شريف احمد - اختتم ديوان المظالم مشاركته في مؤتمر "ليب 2025" التقني الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الفتر​ة من 9 إلى 12 فبراير بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم تحت عنوان (نحو آفاق جديدة)، وبمشاركة عالمية واسعة من منظمات ومؤسسات علوم وصناعة التقنية من مختلف دول العالم.وتتمثل مشاركة ديوان المظالم خلال المؤتمر في نسخته الرابعة بجناح متكامل يعرض من خلاله تجربته التقنية في خدمات التقاضي الرقمي التي أصبحت أنموذجًا فريدًا على مستوى العالم من حيث الطبيعة الخاصة للخدمات الرقمية في أعمال التقاضي، وحساسية وخصوصية تلك الأعمال وما تحويه من معلومات.وقدم ديوان المظالم الدعوة لعموم المهتمين لزيارة جناح خاص في المعرض، والذي عرض فيه وعبر ستة أقسام منصات القضاء الإداري الرقمية وبوابة العمل من خلالها، بالإضافة إلى أبرز خدمات تلك المنصات ورحلة الدعاوى الرقمية عبرها.كما شارك ديوان المظالم في إحدى الجلسات الحوارية المقامة على هامش المؤتمر، وناقشت الجلسة الحوارية التي استضافت فضيلة الشيخ إبراهيم الشمسان، والمستشار م.عبدالله المعيقل، والمستشار م.غيّاث التويجري، الجهود المبذولة للريادة في التحول الرقمي بمنظومة القضاء الإداري وأثره في سير العملية القضائية، والمنصات الرقمية والتوجهات المستقبلية لاستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وعملية إدارة البيانات والمخاطر واستمرارية الأعمال في محاكم ديوان المظالم، ودور الأمن السيبراني تجاه المنظومة الرقمية.وشهدت الجلسة الحوارية تفاعلًا من الحضور حول تجربة واستفادة عملية التقاضي في ديوان المظالم من الرقمنة والتقنيات الحديثة في تطوير وتسريع وتيرة الأعمال في ظل ما يحظى به من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها الدائم على تطويره.كما قدم ديوان المظالم للإعلام والجمهور وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر (LEAP)، نظام المساعد المعرفي في كافة منصاته الرقمية النظام الرقمي الذي يعمل على مساعدة المستفيدين من خدماتها والقائمين على أعمالها في تعريف وتيسير إجراءاتها.ويعد نظام المساعد المعرفي أحد أحدث الأنظمة المبتكرة من نوعها على مستوى العالمي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الناشئة لتيسير وتجويد أعمال التقاضي الرقمية على المستفيدين وطواقم العمل في محاكم ديوان المظالم، عبر استخدام بيانات السوابق القضائية والإجراءات والأنظمة والتشريعات في تقديم المعلومات والتوصيات المنظمة والدقيقة، بعد تحليل بياناتها ومعلوماتها المتوفرة لديه وما يمكن أن يسهم به تحليلها وتصنيفها من تنبؤات الأحكام ومعلومات الترافع والإجراءات وتقارير الدعاوى والنسب المقدرة لكسبها.وحظي عرض النظام بمتابعة كثيفة من قبل رواد المعرض من مختصين وقادة المنظمات والأعمال التقنية في العالم، إذ يقدم تجربة فريدة في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يوفره من مهام ذكية تساعد أطراف التقاضي في المحاكم الإدارية سواء أطراف الدعوى وممثليهم أو القائمين على أعمال القضاء الإداري من طواقم ديوان المظالم القضائية والإدارية في تيسير إجراءات العمل وتصنيفاته.ويراهن عليه ديوان المظالم في إثراء وتطوير تجربته في الحوكمة والتحول الرقمي لخدمات القضاء الإداري، ويعد بمزيد من التطورات في إجراءاته لمزيد من الإنجاز والجودة في كل أعماله ومخرجاته.