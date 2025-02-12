شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" ترصد1147 حالة تجاوز على خدمات المساجد خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبرز التعديات المرصودة

استمرار الجولات الرقابية

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها خلال العام الميلادي 2024م، 1147 حالة تعدٍّ وتجاوز على خدمات (الكهرباء، المياه) الخاصة بالمساجد في مختلف مناطق المملكة، تمثلت في 865 تعدي على خدمات الكهرباء، و282 تعدي على خدمات المياه، وأتمت معالجة 1034 حالة.جاء ذلك في تقرير صادر عن إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالوزارة أوضح أن التعديات اشتملت استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لمحطات وقود، وأملاك خاصة ومزارع ومساجد مهجورة تسببت في ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والمياه.كما أوضح التقرير أنه تم رصد 741 عداد كهرباء ومياه باسم الوزارة في أملاك خاصة ومزارع ومحطات وقود، حيث تم معالجة 422 عداد بنقلها إلى المستفيدين وإزالتها، و319 عداد جاري العمل على نقلها أو أزالتها بشكل نهائي.وبينت الوزارة أنها تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أواستغلال مرافق المساجد وممتلكاتها لغير ما خصصت له، وذلك في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قداسة بيوت الله.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍّ على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز رقم الاتصال الموحد (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.