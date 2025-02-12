شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين "طويق" و"الموارد البشرية" لتدريب وتوظيف الشباب والان نبدء بالتفاصيل



حيث تضمنت المذكرة العمل على تطوير مهارات المشاركين بالبرامج وتأهيلهم تمهيدا لإتاحة الفرص الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم في العديد من المجالات.

ومثل فرع وزارة الموارد البشرية في الاتفاقية فواز المالكي بينما مثل جمعية طويق رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العبيد.

تأهيل الكوادر الوطنية وأكد فواز المالكي مدير فرع الوزارة بالرياض أهمية هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمعية طويق، مشيرا إلى حرصهم بشكل مستمر على توحيد الجهود وتحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف الجهات بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها للالتحاق بسوق العمل.

إضافة إلى تحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة التي تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع تماشيا مع مستهدفات رؤية

وبين بأن الاتفاقية تضمنت العمل على تدريب وتوظيف مستفيدي جمعية طويق ‏وتأهيلهم في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية.

بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجمعية من أجل العمل المشترك والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب في جميع مناطق المملكة. توفير فرص عمل للشباب وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طويق خالد العبيد، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداد للمذكرات السابقه التي تعقدها الجمعية لتحقيق أهدافها في مجال الموارد البشرية، ونسعى من خلالها إلي توفير الفرص التدريبية التي تؤهل شبابنا للحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

ولفت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال تدريب وتوظيف الشباب، مشيرا إلى تواكب أهداف الجهتين فيما يتعلق بالعمل على تأهيل شباب وفتيات الوطن خاصة في المهن التي توفر فرصا وظيفية مناسبة يتطلبها سوق العمل بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم البشرية. الدمام - شريف احمد - وقعت جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض تهدف إلى تنمية وتطوير الكوادر الوطنية من شباب وفتيات الوطن عبر برامج التدريب والتوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.حيث تضمنت المذكرة العمل على تطوير مهارات المشاركين بالبرامج وتأهيلهم تمهيدا لإتاحة الفرص الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم في العديد من المجالات.ومثل فرع وزارة الموارد البشرية في الاتفاقية فواز المالكي بينما مثل جمعية طويق رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العبيد.وأكد فواز المالكي مدير فرع الوزارة بالرياض أهمية هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع جمعية طويق، مشيرا إلى حرصهم بشكل مستمر على توحيد الجهود وتحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف الجهات بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها للالتحاق بسوق العمل.إضافة إلى تحقيق رسالة التدريب والتوظيف والمنافع المتبادلة التي تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وبين بأن الاتفاقية تضمنت العمل على تدريب وتوظيف مستفيدي جمعية طويق ‏وتأهيلهم في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية.بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجمعية من أجل العمل المشترك والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب في جميع مناطق المملكة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طويق خالد العبيد، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداد للمذكرات السابقه التي تعقدها الجمعية لتحقيق أهدافها في مجال الموارد البشرية، ونسعى من خلالها إلي توفير الفرص التدريبية التي تؤهل شبابنا للحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.ولفت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال تدريب وتوظيف الشباب، مشيرا إلى تواكب أهداف الجهتين فيما يتعلق بالعمل على تأهيل شباب وفتيات الوطن خاصة في المهن التي توفر فرصا وظيفية مناسبة يتطلبها سوق العمل بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم البشرية.