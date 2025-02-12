شكرا لقرائتكم خبر عن "شتانا ريفي" في جازان.. فعاليات ترفيهية وسياحية متنوعة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا الخميس في منطقة جازان، فعالية ”شتانا ريفي“ التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“ في عددٍ من مناطق المملكة.
وتهدف لإبراز جماليات الريف السعودي، وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية والحرفية المتنوعة؛ دعمًا وتعزيزًا للسياحة الريفية الزراعية في المناطق كافة.
وتعمل الفعالية، على إبراز مقومات منطقة جازان كوجهة زراعية وسياحية متكاملة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المشاريع الريفية المستدامة بالمنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المجتمعات الريفية.
وأضاف أن فعالية ”شتانا ريفي“ ستوفر تجربة فريدة للزوار، لاستكشاف الحياة الريفية، والاستمتاع بجمال الطبيعة وسط أجواء شتوية لطيفة.
وتابع بأن أرياف جازان تمتاز بتنوعها البيئي الفريد، حيث تجمع بين الجبال والسهول والسواحل؛ مما يجعلها من أجمل المناطق الريفية في المملكة، لافتًا إلى أن الفعالية ستسهم في التعريف بالموروث الزراعي والتراثي للمنطقة، وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات الريفية المحلية.
وأوضح أن الفعاليات تشتمل على «22» جناحًا لمنتجي البرنامج، يستعرضون أجود منتجاتهم المحلية، مثل البن، والفواكه الطازجة، والعسل الطبيعي، والزيوت العطرية، والمنتجات الحرفية اليدوية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ مستوحاة من البيئة الريفية، مضيفًا أن الزوار سيستمتعون بتجارب سياحية وترفيهية فريدة، تعكس ثراء الثقافة والتراث السعودي، بما في ذلك العرضة الجازانية، والألعاب الشعبية، والأنشطة التفاعلية المستوحاة من طبيعة الريف الجازاني.
يُشار إلى أن ”مباردة شتانا ريفي“، لاقت إقبالًا كبيرًا، وحققت نجاحًا لافتًا؛ إذ شهدت تفاعلًا واسعًا في محطاتها الأربع السابقة، في كلٍ من الرياض، الطائف، بريدة، والمدينة المنورة.
وتهدف لإبراز جماليات الريف السعودي، وتسليط الضوء على المنتجات الزراعية والحرفية المتنوعة؛ دعمًا وتعزيزًا للسياحة الريفية الزراعية في المناطق كافة.
وتعمل الفعالية، على إبراز مقومات منطقة جازان كوجهة زراعية وسياحية متكاملة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المشاريع الريفية المستدامة بالمنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المجتمعات الريفية.
برنامج ريف السعوديةوأكد مساعد الأمين العام لبرنامج ”ريف السعودية“ للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن جازان تُعد واحدة من أغنى المناطق الزراعية في المملكة؛ حيث تتميز بإنتاج البن الخولاني، والعسل، والمانجو، والتين، والموز، والذرة، والمحاصيل البعلية، إلى جانب الحرف اليدوية التقليدية التي تشتهر بها القرى الجازانية.
وأضاف أن فعالية ”شتانا ريفي“ ستوفر تجربة فريدة للزوار، لاستكشاف الحياة الريفية، والاستمتاع بجمال الطبيعة وسط أجواء شتوية لطيفة.
وتابع بأن أرياف جازان تمتاز بتنوعها البيئي الفريد، حيث تجمع بين الجبال والسهول والسواحل؛ مما يجعلها من أجمل المناطق الريفية في المملكة، لافتًا إلى أن الفعالية ستسهم في التعريف بالموروث الزراعي والتراثي للمنطقة، وتعزيز الوعي بأهمية المنتجات الريفية المحلية.
فعاليات شتانا ريفيوأشار البريكان، إلى أن فعاليات ”شتانا ريفي“، ستُقام في مزرعة الفل الريفية بمحافظة ضمد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، من الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.
وأوضح أن الفعاليات تشتمل على «22» جناحًا لمنتجي البرنامج، يستعرضون أجود منتجاتهم المحلية، مثل البن، والفواكه الطازجة، والعسل الطبيعي، والزيوت العطرية، والمنتجات الحرفية اليدوية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ مستوحاة من البيئة الريفية، مضيفًا أن الزوار سيستمتعون بتجارب سياحية وترفيهية فريدة، تعكس ثراء الثقافة والتراث السعودي، بما في ذلك العرضة الجازانية، والألعاب الشعبية، والأنشطة التفاعلية المستوحاة من طبيعة الريف الجازاني.
يُشار إلى أن ”مباردة شتانا ريفي“، لاقت إقبالًا كبيرًا، وحققت نجاحًا لافتًا؛ إذ شهدت تفاعلًا واسعًا في محطاتها الأربع السابقة، في كلٍ من الرياض، الطائف، بريدة، والمدينة المنورة.