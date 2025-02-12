شكرا لقرائتكم خبر عن "ري بلا هدر".. تقنيات حديثة توفر 90% من المياه في الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الملتقى الزراعي بالأحساء

المؤسسة العامة للري

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للري مبادرة ”ري بلا هدر“، التي تهدف إلى اعتماد أحدث التقنيات والأساليب العلمية في مجال الري، بما يحقق وفورات كبيرة في استهلاك المياه تصل إلى 90%، وذلك في خطوة نحو ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي.أكد محمد الحسين، من المؤسسة العامة للري، أن المبادرة تركز على توعية المزارعين بأهمية تبني التقنيات الحديثة للري، وتوفير الدعم اللازم لهم لتطبيقها في مزارعهم.ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت المؤسسة خمس مزارع نموذجية، أربع منها في المنطقة الشرقية «جليجلة، صويدرة، المناخ، القطيف» ومزرعة في المنطقة الوسطى «الأفلاج»، تُعد بمثابة مراكز تدريبية حية للمزارعي لتطبيق أحدث التقنيات الزراعية في مجال الري، بما في ذلك الزراعة المائية، الزراعة الإحيائية المائية، والزراعة العمودية بنظام المغلق.وأشار الحسين خلال مشاركته في الملتقى الزراعي بالأحساء، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور بالأحساء إلى أن هذه المزارع النموذجية تسعى إلى توفير فرص للمزارعين للاطلاع على هذه الأنظمة الحديثة وتطبيقها في مزارعهم الخاصة، حيث أن هذه التقنيات تحقق وفورات كبيرة في استهلاك المياه تصل إلى 90%، مما يسهم في الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.وقال لـ"اليوم" إن تُطبق هذه المزارع النموذجية مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة للري، بما في ذلك: الزراعة المائية: وهي تقنية زراعية حديثة تعتمد على استخدام الماء كمحلول مغذي لجذور النباتات بدون الحاجة إلى التربة، مما يقلل من فقد الماء بشكل كبير، الزراعة الإحيائية المائية: وهي تقنية تجمع بين الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية، حيث يتم استخدام فضلات الأسماك لتغذية النباتات، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد، الزراعة العمودية بنظام المغلق: وهي تقنية تعتمد على زراعة النباتات في طبقات عمودية مغلقة، مما يقلل من فقد الماء والتعرض للآفات والأمراض.وأضاف الحسين: تشمل الأنظمة الحديثة للري التي تتبناها المؤسسة العامة للري مجموعة متنوعة من التقنيات، بدءًا من أنظمة الزراعة المائية المتنوعة «مثل نظام التتش باكت، نظام الان اف تي، نظام الفراشة، والنظام العائم» والتي تُستخدم في البيوت المحمية والمحميات، وصولًا إلى أنظمة الري الحديثة التي تُستخدم في المساحات المفتوحة مثل الري الصحي، الري تحت الصحي، الري بالتنقيط، والري بالفورات.ودعا جميع المزارعين إلى زيارة هذه المزارع النموذجية والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية في مجال الري، والاستفادة منها في تطوير مزارعهم الخاصة، بما يخدم جهود ترشيد استهلاك المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.