شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض "النظارة الذكية" بمؤتمر ليب التقني 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض جناح وزارة الداخلية، في مؤتمر "ليب التقني 2025"، النظارة الذكية أحد التقنيات المتقدمة لدعم القطاعات الأمنية والخدمية.وتعمل (النظارة الذكية) على التعرف على المركبات المطلوبة، ورصد المخالفات بشكل مباشر، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.وينظم المؤتمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويستمر حتى 12 فبراير الجاري.