شكرا لقرائتكم خبر طرح 1500 فرصة عمل.. ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 يسدل الستار على فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 في نسخته الـ 19؛ فعالياته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس الثلاثاء؛ طارحاً 1500 فرص عمل مختلفة التخصصات؛ لرفد سوق العمل بالشباب السعودي من الجنسين؛ تحت شعار "الجاهزية لسوق العمل بين العرض والطلب وفق رؤية 2030".

وركز الملتقى والمعرض خلال فعالياته على توسـيع نطاق التوظيف؛ بتعزيز التعاون بين الباحثين عن فرصة عمل والقطاعين العام والخاص؛ وسط حصد أكثر من ١٠ الآلف زائر طوال أيام المعرض الثلاث، وأكثر من ٨٠٠٠ الآف متقدم من الجنسين، إلى جانب اكتشاف الفرص المهنية وتطوير مهارات الشباب من خلال الجهات التدريبية والمهنية المتخصصة؛ مع مساعدة الشباب والشابات وذوي الهمم على فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بن بكر الطيار؛ أن ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومشـاركة جامعة الملك خالد كشريك اكاديمي وتدريبي وبدعم من الغرفة التجارية بمدينة الرياض ومشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وعلى مدى ثلاثة أيام، سعى للتعرف على احتياجات سوق العمل والفرص الواعدة للخريجين ، وبحث التحديات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الشركات والمهنيين والمؤسسات التعليمية، واستعراض تقنيات العمل الحديثة والمتطلبة لوظائف المستقبل.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ بتطلعات الملتقى كمنصة تجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص عمل؛ لربط متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم، من أجل جودة الحياة من خلال تشكيل منظومة ثلاثية مجتمعية مكونة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والجامعات، والباحثين عن فرص عمل من حديثي التخرج وأفراد المجتمع؛ حيث يعمل الملتقى على توجيه الشباب نحو المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل وتقديم الاستشارات المهنية واستعراض دور الاستثمار الاجتماعي في الشراكات، والتعليم والتطوير المهني.

وخصص الملتقى والمعرض ضمن فعالياته جلسات حوارية، وورش عمل تطويرية، إلى جانب استشارات مهنية يقدمها نخبة من المتخصصين في سوق العمل؛ تمحورت في التعرف على احتياجات سوق العمل، والفرص الواعدة وفهم الصناعات الواعدة والتحديات التي تواجهها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وطرق تعزيز قدرات العمالة المحتملة وتطوير مهاراتها ومعرفتها المهنية من خلال المؤسسات التعليمية المتخصصة، إضافة إلى عقد لقاءات فورية مع المتقدمين للشركات من الباحثين في الشركات؛ تمهيداً للمقابلات النهائية بعد اجتيازهم؛ ومن ثم توظيفهم مباشرة.