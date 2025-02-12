مبادرة 'بيسل تهتم' الأسبوعية لدعم نظافة المساجد في جدة بالتعاون مع جمعية رعاية المساجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلقت مبادرة "بيسل تهتم"، وهي إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز النظافة وصيانة المساجد، بالتعاون مع جمعية رعاية المساجد بمحافظة جدة.

تهدف هذه المبادرة الأسبوعية إلى تشجيع الأفراد والعائلات على التطوع كل يوم إثنين للمساهمة في الحفاظ على نظافة المساجد في مختلف أنحاء المملكة، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية.

تم إطلاق المبادرة يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في جامع الأبرار بحي الربوة، حيث شارك أكثر من 25 متطوعًا من فئات عمرية وخلفيات اجتماعية متنوعة في كنس وغسيل السجاد بالبخار وتلميع الزجاج وترتيب الأرفف. واعتمدت الحملة على أحدث منتجات وأجهزة التنظيف من بيسل، مثل CrossWave®️ Hydrosteam™️ وSpotClean®️ Hydrosteam™️ و Hydrosteam™️ Revolution®️، التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج تنظيف دقيقة وفعالة. استمرت الأنشطة، التي بدأت بعد صلاة العشاء، لمدة أربع ساعات متواصلة، مما أبرز أهمية الجهود الجماعية في الحفاظ على نظافة المساجد.

لا تقتصر مبادرة "بيسل تهتم" على الجانب العملي للتنظيف فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تشجيع العمل التطوعي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وقد لاقت الفعالية استحسان المشاركين، الذين أشادوا بحسن التنظيم، والأجواء الإيجابية، وروح التعاون التي ميزت الحدث، مما يعكس أهمية المبادرات المجتمعية في ترسيخ قيم العطاء والعمل الجماعي.

أعربت فاتن البلطجي، المدير العام في بيسل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند، عن اعتزازها بإطلاق هذه المبادرة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المبادرة تمنح الأفراد فرصة مميزة للمساهمة في نظافة وصيانة المساجد. وأضافت أن الهدف لا يقتصر على التنظيف فقط، بل يمتد إلى تمكين المتطوعين من ترك أثر إيجابي يعكس قيم العناية والاحترام والمسؤولية تجاه المساجد. كما أكدت على أهمية استخدام تقنيات تنظيف فعالة لضمان تحقيق أعلى معايير النظافة وتعزيز راحة المصلين.

وستقام مبادرة "بيسل تهتم" إسبوعيًا في مساجد مختارة بمختلف مناطق المملكة. وتشجع الشركة المهتمين من جميع الفئات على المساهمة والمشاركة في هذه الحملة المجتمعية، مما يعزز الوعي بأهمية دور الأفراد في المحافظة على المساجد كرمز للنظافة والاحترام والوحدة.