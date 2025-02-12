شواطئ أبحر تتنفس بعد إزالة التعديات

مراسٍ ومرافق
تعتزم محافظة جدة طرح مشروع لتطوير وتشغيل الشواطئ وفتحها للعامة في أبحر الشمالية، وذلك في الأراضي المستعادة على الواجهة البحرية المطلة على شرم أبحر، ويهدف المشروع إلى توفير مرافق أساسية مثل دورات المياه والمصليات ومواقف السيارات، بالإضافة إلى مراسي ومرافق ترفيهية مثل الملاعب الرملية وملاعب ومجموعة من الأنشطة والألعاب البحرية.
جودة الحياة
أكد أحد زوار الشوطئ المفتوحة عبد الله جمال أن إزالة التعديات التي كانت تحجب الشواطئ إجراء إيجابي لتعزيز مكانة أبحر كوجهة سكنية وسياحية مميزة، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، فيما أشار المستثمر في منطقة أبحر سعيد زيد أن هذه الجهود جاءت ضمن رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير المناطق الساحلية وتحسين جودة الحياة، موضحا أن جهود الأمانة واضحة في مراقبة الأراضي العامة لمنع أي تعديات مستقبلية مع تطبيق الأنظمة بحزم لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المساحات الحيوية، وأضاف أن الشوطئ المفتوحة ضمن الإزالة أصبحت تشهد كثافة وإقبالا من الزوار خاصة في فترات المساء، مستمتعين بالأجواء والبحر المفتوح.
حماية الممتلكات
كانت أمانة محافظة جدة أزالت مؤخرا تعديات على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية، وشملت هذه الجهود استعادة 34 موقعًا بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، كانت قد استولي عليها بطرق غير نظامية، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الممتلكات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
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