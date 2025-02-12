شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. بدء أعمال تطوير وتأهيل الجسور لتعزيز الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة الطائف تنفيذ مشروع شامل لتأهيل وتطوير جسور المدينة، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز معايير السلامة.

ويجري العمل حاليًا على إعادة تأهيل جسر حسان بن ثابت وجسر السداد، حيث تشمل الأعمال إعادة السفلتة، وصيانة الحواجز المعدنية والخرسانية، وتحسين الأرصفة والبرودرات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات وتعزيز وسائل الأمان.



تحسين جودة الخدمات المقدمة

يأتي هذا المشروع ضمن جهود أمانة الطائف الرامية إلى رفع كفاءة البنية التحتية للجسور والأنفاق والطرق المحورية، بما يسهم في تحقيق تنقل أكثر أمانًا وسلاسة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز المشهد الحضري.

كما تهدف هذه الجهود إلى تقليل زمن التنقل بين الأحياء، مما يرفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.



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وأكدت الأمانة أن أعمال تأهيل الجسور والأنفاق ستتم بشكل متتابع وفق خطة مدروسة تضمن عدم التأثير على الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، مع معالجة أي ملاحظات ميدانية بشكل فوري لضمان سير العمل بكفاءة.