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إبداعات ركن الحرفيين تبهر الزوار في معرض الكتاب بجازان 2025

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حذيفة القرشي -جازان 0 تبليغ

  • إبداعات ركن الحرفيين تبهر الزوار في معرض الكتاب بجازان 2025 1/2
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الدمام - شريف احمد - شهد ركن الحرفيين بمعرض الكتاب بجازان 2025 ، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالفنون التقليدية والمنتجات اليدوية المتميزة.
وجمع الركن نخبة من الحرفيين المهرة الذين عرضوا إبداعاتهم في مجالات متعددة، حيث يشتمل الركن على عدد من الحرف اليدوية لإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على موروثات المنطقة وحرفها اليدوية التقليدية والفنية، وتضمنت حرفة النقش والحفر على القطع التراثية والأدوات الخشبية والخوص والورق، وحرفة صناعة الخوص والخرزيات، إضافة إلى حرفة صناعة الفخار والخزفيات.

العام الثقافي والهوية

وتأتي مشاركة الحرفيين في المعرض مواكبة مع مبادرة عام "الحرف اليدوية 2025" وتحقيقاً لرؤية العام الثقافي المتمثلة في «ترسيخ مكانة الحِرف اليدوية محلياً وعالمياً بوصفها تراثاً ثقافياً وركيزة من ركائز الهوية السعودية».
وتحقيق رسالته التي نصّت على "مزاولة الحِرف اليدوية، وصوْنها، واقتنائها، وتوثيق قصصها، وتعزيز حضورها في الحياة المعاصرة"، ودعم وتشجيع الأفراد والجهات العاملة في مجال الحرف والصناعات اليدوية ونقل خبراتهم ومهاراتهم للأجيال الناشئة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية قطاع الحرف ثقافيًا واقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز الصناعات الوطنية، وتنويع الاقتصاد الثقافي، إضافةً إلى التوعية بأهمية وقيمة المهن والمنتجات التي تعتمد على الحِرف اليدوية، وما تُجسّده من عمقٍ تاريخي يُمثّل الهوية الثقافية السعودية.

معرض جازان للكتاب 2025

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 يأتي ضمن فعاليات موسم “شتاء جازان 25” ،حيث يفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً. ‏
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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