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شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة" ترصد القمر البدر لشهر شعبان مساء الليلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء الوطن العربي اليوم الأربعاء، القمر البدر لشهر شعبان وسيكون مشاهدًا طوال الليل بسماء الوطن العربي.
وبين أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الخميس.
اكتمال البدروأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكتمل بدرًا عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 04:53 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.
وبين أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الخميس.