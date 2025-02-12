شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة" ترصد القمر البدر لشهر شعبان مساء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

اكتمال البدر

حركة القمر حول الشمس

الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء الوطن العربي اليوم الأربعاء، القمر البدر لشهر شعبان وسيكون مشاهدًا طوال الليل بسماء الوطن العربي.وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكتمل بدرًا عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 04:53 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.وبين أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الخميس.وأشار أبو زاهرة إلى أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل تمامًا من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، عادًا هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو التلسكوب خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس. يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا نحو ساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله طور البدر.