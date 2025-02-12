شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الوزراء السوري يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي التطوعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير في العاصمة دمشق، مساء الثلاثاء، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي برئاسة مدير إدارة البرامج التطوعية الدكتور علي بن سعد القرني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، الذي يتم من خلاله تنفيذ 104 حملات تطوعية في تخصصات طبية وجراحية وبرامج تدريبية وتعليمية وتمكين اقتصادي.

وقدم رئيس الوزراء السوري الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على المساعدات الإنسانية السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة، مثمنًا الدور الفاعل لبرنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الشعب السوري.

وأعرب فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بدوره عن شكره الجزيل للتسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لتنفيذ برنامج أمل التطوعي السعودي، مبينًا أن المملكة حريصة على مساعدة الأشقاء السوريين من خلال منظومة البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة.