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السعودية | في 4 خطوات.. “المرور” تطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | في 4 خطوات.. “المرور” تطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأوضحت، أن المزاد يستمر حتى غد الخميس 13 فبراير، ويمكن للراغبين المشاركة عبر 4 خطوات بسيطة؛ تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولاً إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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