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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "ليب 25".. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وقعت الوزارة ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر "ليب 25"، مذكرة تفاهم مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات المحدودة (PWC)، لتعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
مثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشريك والمدير التنفيذي بمكتب المملكة المهندس مصطفى جاد.
وتهدف إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في وضع سياسات وأطر حوكمة فعالة لتنظيم وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة، وإدارة برامج التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وكذلك الاستفادة من الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات التحول الرقمي لدعم وتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
مثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشريك والمدير التنفيذي بمكتب المملكة المهندس مصطفى جاد.
دعم التحول الرقمي بالوزارةوأوضح الدكتور العليوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة.
وتهدف إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في وضع سياسات وأطر حوكمة فعالة لتنظيم وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة، وإدارة برامج التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وكذلك الاستفادة من الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات التحول الرقمي لدعم وتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.