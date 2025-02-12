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مؤتمر "ليب 25".. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • مؤتمر "ليب 25".. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي 1/2
  • مؤتمر "ليب 25".. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي 2/2

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الدمام - شريف احمد - برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وقعت الوزارة ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر "ليب 25"، مذكرة تفاهم مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات المحدودة (PWC)، لتعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
مثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على وكالة الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي، فيما مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشريك والمدير التنفيذي بمكتب المملكة المهندس مصطفى جاد.

دعم التحول الرقمي بالوزارة

وأوضح الدكتور العليوي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة.
وتهدف إلى مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في وضع سياسات وأطر حوكمة فعالة لتنظيم وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الوزارة، وإدارة برامج التحول الرقمي لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وكذلك الاستفادة من الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة في مجالات التحول الرقمي لدعم وتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030م.

مؤتمر "ليب 25"

ويعد مؤتمر "ليب" أكبر ظاهرة تقنية عالمية؛ تهدف إلى مناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار الرقمي، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إذ تأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المؤتمر ضمن استراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول الرقمية الابداعية، وزيادة الوعي في تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومة "البيئة"، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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