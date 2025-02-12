شكرا لقرائتكم خبر صندوق تنمية الموارد البشرية وشركة "عِلم" يوقعان مذكرة تعاون في الابتكار المفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع المذكرة سعادة نائب مدير عام الصندوق للعمليات الأستاذ عبد الله بن محمد النفيعي، وسعادة نائب الرئيس لقطاعات الأعمال بشركة "عِلم" الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل شيخ، وذلك على هامش مؤتمر "ليب التقني 2025" المُقام بمدينة الرياض.
وتأتي المذكرة في إطار جهود صندوق تنمية الموارد البشرية وشركة "عِلم" للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي تصميم وصياغة الحلول والخدمات التقنية، بما يسهم في تعزيز جهود تنمية وتطوير الموارد البشرية واستشراف المستقبل وتحقيق أثر مستدام.
وتستهدف المذكرة، تعاون الصندوق والشركة في التصميم الإبداعي والابتكار المفتوح وفي تطوير مبادرات وخدمات مشتركة، وتطوير أدلة إرشادية وتدريبية للمستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
كما أكدت المذكرة، على مشاركة الأفكار والمعرفة، وتبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التقنية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً للتطورات وحاجة العمل.
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