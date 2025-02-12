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"الأرصاد".. أمطار ورياح نشطة على الأحساء وعسير

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار - بمشيئة الله -.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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