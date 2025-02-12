شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. أمطار ورياح نشطة على الأحساء وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على منطقة عسير

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار - بمشيئة الله -.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.