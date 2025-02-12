شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاختبار وإحالة للتحقيق.. ”التعليم“ توضح عقوبات الغش الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة مختلف المخالفات التي قد تخل بسير الاختبارات، بدءًا من الإساءة إلى الدين وصولًا إلى الغش الجماعي والتلاعب بأوراق الإجابة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على المتورطين، مشددة على أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق الحميدة أثناء أداء الاختبارات.





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وأوضحت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي طالب يستخدم ورقة الاختبار للإساءة إلى النبي صل الله عليه وسلم، أو الصحابة الكرام، أو الدين الإسلامي.

ووفقًا للائحة التفسيرية والتنفيذية لتقويم الطلاب، فإن أي مخالفة من هذا النوع سيتم التعامل معها بجدية تامة، حيث يتم عرض ورقة الإجابة على لجان مختصة، وفي حال ثبوت الإساءة، يُحال الطالب مباشرة إلى القضاء الشرعي، مع إلغاء اختباراته في المادة أو المواد التي تضمنت المخالفة.



وأكدت الوزارة أن العبارات غير اللائقة التي لا ترقى إلى مستوى الإساءة المباشرة سيتم التعامل معها بحزم، حيث يتم تحرير محضر رسمي، واستدعاء ولي أمر الطالب لإبلاغه بالتفاصيل، مع أخذ تعهد صارم بعدم تكرار ذلك، دون إلغاء الاختبار.

كما سيتم تقييم حالة الطالب من قبل لجنة التوجيه الطلابي واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقواعد السلوك المعتمدة. وأوضحت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي طالب يستخدم ورقة الاختبار للإساءة إلى النبي صل الله عليه وسلم، أو الصحابة الكرام، أو الدين الإسلامي.ووفقًا للائحة التفسيرية والتنفيذية لتقويم الطلاب، فإن أي مخالفة من هذا النوع سيتم التعامل معها بجدية تامة، حيث يتم عرض ورقة الإجابة على لجان مختصة، وفي حال ثبوت الإساءة، يُحال الطالب مباشرة إلى القضاء الشرعي، مع إلغاء اختباراته في المادة أو المواد التي تضمنت المخالفة.وأكدت الوزارة أن العبارات غير اللائقة التي لا ترقى إلى مستوى الإساءة المباشرة سيتم التعامل معها بحزم، حيث يتم تحرير محضر رسمي، واستدعاء ولي أمر الطالب لإبلاغه بالتفاصيل، مع أخذ تعهد صارم بعدم تكرار ذلك، دون إلغاء الاختبار.كما سيتم تقييم حالة الطالب من قبل لجنة التوجيه الطلابي واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقواعد السلوك المعتمدة.



إجراءات حازمة ضد الغش الجماعي



وفيما يتعلق بحالات الغش الجماعي، أشارت اللائحة إلى أنه يتم حصر أوراق الإجابة المشتبه فيها، وإعداد محضر رسمي بالواقعة من قبل اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة، على أن يكون معتمدًا من قبل مدير المدرسة، مع التحفظ على النتائج لحين البت فيها.

ويتم رفع المحضر إلى مكتب التعليم المختص لإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة المسؤولين عنها، واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتسببين.

وفي حال ثبوت الغش الجماعي، يتم إلغاء اختبار الطلاب في المادة أو المواد المعنية، ويعدّون مكملين إذا وقعت المخالفة في الدور الأول، أو راسبين إذا كانت في الدور الثاني. أما في المرحلة الثانوية، فيُسمح لهم بإعادة الاختبار خلال موعد الدور الثاني أو ضمن اختبارات مواد الحمل.



عقوبات صارمة ضد التلاعب بأوراق الإجابة



وشددت القواعد على أنه في حال التلاعب أو التعديل على ورقة إجابة الطالب، يتم تحرير محضر رسمي من قبل اللجنة الإدارية المختصة، ويُعتمد من قبل مدير المدرسة ومشرف الاختبارات، على أن يتم التحقيق مع المتسبب وتطبيق العقوبات المحددة وفقًا للائحة تأديب الموظفين، وإذا ثبت أن للطالب صلة مباشرة بعملية التعديل، يتم إلغاء درجته في الاختبار فورًا.



ضبط النظام داخل قاعات الاختبار



وأكدت وزارة التعليم على اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة تجاه أي محاولة للإخلال بالنظام داخل قاعات الامتحانات، سواء كان ذلك عبر إثارة الفوضى أو التطاول على المراقبين والمسؤولين.

وأوضحت أن أي مخالفة من هذا النوع سيتم توثيقها رسميًا، مع تحديد نوع المخالفة واعتمادها من قبل مدير المدرسة، ليتم تطبيق العقوبات النظامية وفقًا للائحة قواعد السلوك والانضباط.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الدارسين بنظام الليلي أو المنازل الذين يرتكبون مخالفات جسيمة داخل لجان الاختبار، سيتم إلغاء اختباراتهم فورًا وإحالة أمرهم إلى الجهات المختصة، مع إبلاغ جهات عملهم رسميًا بسلوكهم أثناء الامتحان.



”التعليم“ تدعو إلى الالتزام بالقيم والأخلاق



وحذرت وزارة التعليم جميع الطلاب من أي تجاوزات تمس القيم الدينية أو الأنظمة التعليمية، داعية إلى الالتزام بالسلوك القويم أثناء أداء الاختبارات، والتأكيد على أن الامتحانات ليست مجرد أداة تقييم، بل تعكس أخلاقيات الطالب وانضباطه داخل المنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى حماية نزاهة الاختبارات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين. ودعت الطلاب إلى التركيز على المذاكرة والتحصيل العلمي، والابتعاد عن أي سلوكيات تضر بمستقبلهم الدراسي.