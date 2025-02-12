شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة 54.. جامعة الملك عبد العزيز تحتفل بتخريج 19712 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

دعم وتحفيز دائمان

الدمام - شريف احمد - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، احتفلت جامعة الملك عبد العزيز يوم الثلاثاء بتخريج الدفعة 54 من طلابها وطالباتها للعام الجامعي 1445 هـ 1446هـ، والبالغ عددهم 19712 خريجًا وخريجة من مختلف الدرجات العلمية بكالوريوس وماجستير ودكتوراة ودبلوم.وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بحضور رئيس الجامعة د. طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من القيادات الأكاديمية وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات وذويهم.تضمن الحفل مسيرة للخريجين وأوبريتًا التخرج، وأداء القسم لخريجي الكليات الصحية، وإعلان النتيجة من عميد القبول والتسجيل، ثم إعلان منح الدرجة من قبل رئيس الجامعة وتكريم المتفوقين والمتفوقات من قبل راعي الحفل.وأشاد رئيس الجامعة د. طريف بن يوسف الأعمىب دعم ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حفل الخريجين بالجامعة.وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لدعمهما وتحفيزهما الدائم والمستمر لجميع مبادرات وأنشطة وإنجازات الجامعة على كل الأصعدة والمجالات.وأكد أن الاحتفاء بتخريج الطلاب والطالبات هو ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية في الجامعة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليموبلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات 13968، ومرحلة الدبلوم 3629، بينما وصل عدد الخريجين والخريجات في مرحلة الماجستير إلى 1814، أما الدكتوراة فسجلت عدد 301 خريج وخريجة.