شكرا لقرائتكم خبر باستثمارات تقدر بقرابة مليار ريال.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تسلّم 4 تراخيص للاستثمار في البنية التحتية الرقمية في "ليب25" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تسليم 4 تراخيص للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وباستثمارات تقدر بقرابة مليار ريال سعودي، خلال أعمال المؤتمر التقني الدولي "ليب25"، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الذكية المتطورة، وتهيئة البيئة الممكنة للتقنيات الرائدة، ورفع تنافسية الخدمات المقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحفزة على نمو قطاع الاتصالات في المملكة.

وقدمت الهيئة ترخيص تقديم خدمات الناقل لشركة نقل المياه (WTCO)، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR)، وشركة رقيم للحلول الذكية، الذي يتيح لشركات المرافق تقديم سعات البنية التحتية للاتصالات الزائدة لديهم، كالألياف الضوئية والأبراج للمرخصين الحاصلين على تراخيص فردية.

وبحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، ونائب الرئيس للهيئة السعودية للمياه للبيئة والاستدامة المهندس ممدوح الشعيبي، سلّم نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للتنظيم والمنافسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي ترخيص تقديم خدمات الناقل لشركة نقل المياه (WTCO)، ممثلة بالمدير التنفيذي المهندس خالد الحبيب، فيما كان ممثل الشركة السعودية للخطوط الحديدية الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك، بينما مثّل شركة رقيم للحلول الذكية الرئيس التنفيذي المهندس بندر العنزي.

ويتيح الترخيص المقدم لشركة نقل المياه (WTCO) فرصة تقديم خدماتها للمرخصين الحاصلين على تراخيص فردية، فيما سيقود إلى الاستفادة من الشبكات القائمة في البنية التحتية للشركات، ودعم وإيصال خدمات الاتصالات للمواطنين، وتعزيز وتسريع التحول الرقمي.

وسيؤدي الترخيص للشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) إلى تعزيز قطاع الاتصالات باستثماراتها في كابلات الألياف الضوئية التابعة للشركة، لتسهم في إيصال خدمات الاتصالات للمناطق النائية، إذ ستغطي البنية التحتية للألياف الضوئية الخاصة بالشركة مساري الشمال والشرق.

وسيقود ترخيص تقديم خدمات الناقل المقدم لشركة رقيم للحلول الذكية إلى تقديم خدمات اتصالات فعالة للبنية الصناعية في المملكة.

كما سلمت الهيئة الترخيص الفئوي العام المتضمن تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN) وتصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN) لشركة (SKYFive Arabia) ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد عبدالرحيم، حيث يتيح الترخيص لها تقديم الخدمات، مما سيؤدي لتقديم خدمات تدعم قطاع الطيران في المملكة من خلال تطوير حلول شبكات اتصالات فضائية تتمتع بأعلى معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات، والإسهام في رفع الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وسيقود تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN) إلى زيادة حجم الاستثمار المتوقع للشركة، لتؤدي إلى توفير خدمات اتصالات فعالة على متن الطائرات المدنية، مما يدعم ويعزز الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المملكة، ويسهم في جودة الحياة والتحول الرقمي. يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحفز على دعم نمو قطاعاتها ورفع مستوى التنافسية في الخدمات المقدمة، من خلال إضافة مرخَّصين جدد إلى السوق وجذب استثمارات تضاعف البنية التحتية وتخلق خدمات مبتكرة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتوظف أحدث التقنيات.