الصين تُطلق مجموعة أقمار اصطناعية للإنترنت

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض من موقع "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة "هاينان" جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأنه تمّ إطلاق مجموعة الأقمار الاصطناعية، وهي الثانية من نوعها التي ستشكّل كوكبة الإنترنت، على متن نسخة معدّلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-8"، حيث يمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 559.

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