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هطول أمطار على الأحساء

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هطول أمطار على الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - هطلت اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم ، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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