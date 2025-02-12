شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل أكبر إنتاج لفيلم عربي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه في منصة إكس ظهر فيها الفنان الكبير ناصر القصبي والنجوم أحمد عز، وتارا عماد، وسيد رجب، ضمن مشاهد الفيلم السينمائي المرتقب عرضه في صالات السينما السعودية والعربية The Seven Dogs.

ويعتبر فيلم The Seven Dogs أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج لفيلم عربي يتم تصويره بالكامل في العاصمة الرياض.