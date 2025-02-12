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تركي آل الشيخ يوضح تفاصيل أكبر إنتاج لفيلم عربي في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - نشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه في منصة إكس ظهر فيها الفنان الكبير ناصر القصبي والنجوم أحمد عز، وتارا عماد، وسيد رجب، ضمن مشاهد الفيلم السينمائي المرتقب عرضه في صالات السينما والعربية The Seven Dogs.

ويعتبر فيلم The Seven Dogs أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج لفيلم عربي يتم تصويره بالكامل في العاصمة الرياض.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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