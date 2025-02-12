شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: يجب التبرع للجهات الرسمية حتى تكون الصدقة في مكانها الصحيح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من التبرع للجهات الغير رسمية، للتأكد من أن الصدقة ستكون في محلها الصحيح.

وقال الخضيري: عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” يبيعون كراسي المصلين حول الحرم المكي بعبارة( أوقف كرسياً للحرم)والناس تحب عمل الخير.فتتكدس الكراسي بأعداد هائلة كلها صدقات؛ وتسبب عرقلة للمصلين وسقوط الناس وتجرح أرجلهم بسببها فيتم إخراجها بسبب كثرتها.”

وأضاف:”مثلها وجبات الطعام وتفطير الصائمين) لذا يجب التبرع للجهات الرسمية فقط وهي تعرف أين تضع الصدقة بالمكان المناسب وللفقراء والمساكين بدلاً من تكدس الكراسي أو وجبات الطعام.”