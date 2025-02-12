يصحبها تدنٍ في الرؤية.. "مركز الأرصاد" ينبّه من تكوّن أمطار على عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطارٍ على منطقة عسير، تصاحبها رياحٌ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقُ رعديّة، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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