زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2025, 5:54 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي؛ الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 249 كيلومتراً شرق ليفوكا، وعلى عُمق 612.5 كيلومتر. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الهزة. يُذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تُسمى "حزام النار" بالمحيط الهادئ، والتي تتعرّض من وقتٍ لآخر لعديدٍ من الهزات والزلازل الارتدادية؛ التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

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