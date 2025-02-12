تعاملات الأربعاء.. انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.64 دولار للبرميل

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محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقريرٌ زيادةً في مخزونات الخام الأمريكية، بينما ضغطت المخاوف حيال الرسوم الجمركية على المعنويات؛ ما بدَّدَ مكاسب حقّقتها الأسعار على مدى ثلاثة أيام.

وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، أو 0.47 %، إلى 76.64 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 72.95 دولار للبرميل.

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