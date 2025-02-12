السعودية | السواحل السعودية.. نحو زراعة 100 مليون شجرة مانجروف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السواحل السعودية.. نحو زراعة 100 مليون شجرة مانجروف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وسط مسعى السعودية إلى زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، برزت عدد من الحملات التي نظّمها «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» لزراعة أشجار المانجروف على سواحل 5 مناطق في البلاد.

وتضمّنت الحملات مناطق المدينة المنورة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية، واشتملت على زراعة أكثر من 10 آلاف شتلة، تزامناً مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة خلال فبراير (شباط) الحالي، لتشهد الحملات ووفقاً لـ«الشرق الأوسط» مشاركة لافتة من قبل المتطوعين من مختلف الفئات العمرية، بعد أن أطلق المركز عدداً من الفرص التطوعية بهدف إشراك المجتمعات المحلية في الجهود البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية «الأراضي الرطبة»، باعتبارها أنظمة بيئية فريدة تقدم حلولاً طبيعية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، نحو تعزيز استدامة البيئة وتوازنها.

يأتي هذا إلى جانب دور المركز في تنمية الغطاء النباتي، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الأراضي الرطبة وغابات المانجروف للنظام البيئي، التي تعد داعماً قويّاً للتنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وموئلاً غذائيّاً غنيّاً بالفوائد للكائنات الحية، بالإضافة إلى كفاءتها العالية في تخرين الكربون، وحائط صد منيعاً ضد العواصف وأمواج التسونامي.

ويمثّل البحر الأحمر الذي تطل عليه السعودية نظاماً بيئياً بحرياً مهماً على مستوى العالم، ويشتهر بتنوع أنظمته البيئية وموائله والأنواع النباتية والحيوانية وأعداد الأنواع «المتوطّنة وأهميته الحيوية الجغرافية»، بينما يحظى الخليج العربي بتنوع كبير في المواطن البيئية والموائل البيولوجية القاعية.

ووفقاً للمركز، تساهم هذه النظم البيئية في الحفاظ على التنوع الجيني والبيولوجي في البيئة البحرية، وتوفر وظائف بيئية واقتصادية قيمة حيث تشكل مناطق تغذية وحضانة لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية المهمة تجارياً.

73 نوعاً من أشجار المانجروف تمثّل 20 عائلة

وحول أهمية «»، أكّد المركز، أنها تعتبر من البيئات الساحلية المهمة في البحر الأحمر والخليج العربي، وهي أنظمة بيئية فريدة في منطقتنا نظراً لمقاومتها الظروف القاسية كدرجات الحرارة والإشعاع وقلة الهطول المطري والملوحة العالية، وبينما تنمو أشجار المانجروف بين خطي عرض 30 درجة شمالاً و30 درجة جنوباً، يوجد في العالم 73 نوعاً من أشجار المانجروف تمثّل 20 عائلة.

وأظهرت دراسات أنه ينمو على ساحل البحر الأحمر نوعان من أشجار المانجروف «القرم أو الشورى» الذي يعتبر الأكثر انتشاراً على شكل تجمعات مجزّأة على طول ساحل البحر الأحمر يمتد من جنوب البلاد إلى شمال مدينة ضبا، بينما «القندل» الأقل انتشاراً ينمو في 11 موقعاً على طول الساحل السعودي المطل على البحر الأحمر، فيما ينمو نوع واحد على الساحل السعودي بالخليج العربي وهو «القرم».

المانجروف والأراضي الرطبة

وحول ارتباط المانجروف بالأراضي الرطبة، أكد المركز لـ«الشرق الأوسط» أن المانجروف يدعم أحد أهم معايير الأراضي الرطبة وهو «تنوع الأنواع»، وأضاف أن مجموعة واسعة من الكائنات الحية، بما في ذلك الأسماك والطيور واللافقاريات، يساعدها هذا التنوع في الحفاظ على التوازن البيئي، ويعزز من قدرة النظام البيئي على التكيُّف مع التغيرات البيئية، مثل تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار.

وسلّط المركز الضوء على أن خطوط هجرة الطيور التي تمر عبر البحر الأحمر تعتبر من أهم مسارات الهجرة في العالم، وحيث إن أشجار المانجروف تنتشر على طول ساحل البحر الأحمر فإنها تعتبر «بيئة حيوية لهذه الطيور»، حيث توفِّر لها الحماية والموارد اللازمة للبقاء أثناء رحلتها الطويلة خلال هجرتها مثل طيور البجع والبلشون والنوارس.

منظمة «اليونسكو»، اعتبرت في وقت سابق أن غابات المانجروف تتميّز بكونها «نُظماً إيكولوجية نادرة وخصبة»، ولكن تتراجع المساحات التي تغطيها بنسبة تفوق بمقدار 3 إلى 5 مرات نسبة التراجع العام لمساحات الغابات العالمية. ويقترن هذا التراجع بحدوث أضرار كبرى من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتشير التقديرات الحالية وفقاً للمنظمة إلى أنَّ المساحات التي تغطيها غابات أشجار المانجروف قد انحسرت بنسبة النصف خلال العقود الأربع الماضية، حيث يعد الوعي العالمي ضرورياً للحفاظ على النظام الإيكولوجي لأشجار المانجروف.

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