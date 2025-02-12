شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح وأتربة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل.

كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك في اتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.