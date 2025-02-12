شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سدايا: المملكة السادسة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عبدالله بن شرف الغامدي، تبوء المملكة مقدمة أهم المؤشرات العالمية في التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها حصولها على المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) التابع للأمم المتحدة لعام 2024.

بالإضافة إلى تصنيفها في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي ضمن أهم 14 دولة عالميًا والأولى على مستوى المنطقة.

واستعرض جهود المملكة المحلية والدولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تقرير تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM) الصادر أخيرًا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استشهد بـ"سدايا"، بصفتها نموذجًا عالميًا رائدًا من خلال توحيد البيانات والذكاء الاصطناعي تحت كيان واحد متكامل.

الشراكة الاستراتيجية مع اليونسكو

وقال رئيس سدايا في كلمة له خلال الجلسة الوزارية في اليونسكو المنعقدة على هامش قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي بعنوان (تبادل وزاري: الدروس المستفادة والخطوات القادمة): إن المملكة ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع منظمة (اليونسكو)، لتعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي على المستوى العالمي.

ومن ذلك ما أثمر عنه استضافة المملكة مقر المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) التابع لليونسكو، والانضمام إلى أول 10 دول تكمل تقرير تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM).



وأضاف : لقد كان تقرير اليونسكو فرصة للتأمل في رحلة المملكة بالذكاء الاصطناعي التي بدأت بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2019، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها عام 2020، ووضعت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

النهج المتوازن للمملكة

وأوضح د. عبدالله بن شرف الغامدي أن تقرير اليونسكو تناول أيضًا النهج المتوازن للمملكة في تنظيم الذكاء الاصطناعي الذي يستند إلى إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتدعمه 8 أدوات تنظيمية توجه المطورين ومستخدمي الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المملكة ستكثف جهودها في الذكاء الاصطناعي وفقًا لتوصيات تقرير RAM الصادر عن اليونسكو عبر جميع الأبعاد.



وفيما يتعلق بالدول التي تخطط لإجراء تقرير RAM الخاص بها، أشار إلى أن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) على أتم استعداد لتقديم الإرشاد والدعم لها خلال هذه الرحلة.

شهادات اعتماد للشركات سعودية

واستعرض د. عبدالله الغامدي في كلمته، جهود المملكة المحلية والدولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وقال: لقد جرى أخيرًا في الرياض، تسليم 46 شركة سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي شهادات اعتماد ضمن برنامج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام المملكة بالذكاء الاصطناعي الآمن والأخلاقي.

وتابع: عليه احتلت بلادنا المرتبة 11 عالميًا والأولى إقليميا في مؤشر سلامة الذكاء الاصطناعي العالمي، الذي أعلن عنه على هامش أعمال قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي المنعقدة حاليًا.



وأفاد بأنه في مجال بناء القدرات الوطنية، دربت سدايا أكثر من 700 ألف مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي منذ عام 2020، بهدف تمكين 40% من القوى العاملة بالمهارات اللازمة للتكيف مع عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي.وأضاف: عملت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 ودعمها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، على رفع مستوى مشاركة المرأة السعودية في قطاع التكنولوجيا حتى وصلت إلى 35%.وعلى المستوى الدولي نظمت "سدايا" في الرياض أخيرًا الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سلوفينيا، وبحضور 25 دولة.حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البيرو غوستافو لينو أدريانزين أولايا، وعدد من وزراء التقنية والابتكار والاتصالات في دول العالم، وممثلو الدول الأعضاء لدى منظمة اليونسكو.